Guimarães afirma que PT deve procurar alianças com PDT e União no 2º turno

Evandro Leitão (PT) conquistou 34,33% dos votos para a Prefeitura de Fortaleza e enfrentará André Fernandes (PL), que avançou com 40,2%, no segundo turno

O deputado federal José Guimarães, um dos fortes nomes do PT Ceará, afirma que o partido deve buscar aliança do PDT e do União Brasil na corrida do segundo turno na capital cearense. Evandro Leitão (PT) apurou 34% dos votos válidos e disputará a Prefeitura contra André Fernandes (PL) que obteve 40% dos votos válidos.

“Esse era o nosso objetivo, Evandro no segundo turno. [...] estamos de parabéns e vamos restabelecer o confronto entre duas personalidades distintas, entre dois legados distintos e vamos mostrar quem é quem. Olho no olho nessa campanha”, afirmou o petista após confirmação do segundo turno.