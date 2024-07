Tarcísio se diz na torcida por André Fernardes: "Vai longe"

O chefe do Executivo paulista, por sua vez, projetou que o postulante fará "a diferença" não apenas em Fortaleza, mas no Brasil. "E a gente teve a oportunidade de compartilhar um pouco da nossa experiência, apresentar excelentes usos da tecnologia", contou Freitas, compartilhando torcida pelo deputado.

"Alguém que nos inspira muito no quesito gestão pública", iniciou Fernandes. "Estou aqui para trocar a experiência e para aprender um pouco mais com quem mais sabe", afirmou.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), reforçou apoio ao deputado André Fernandes (PL), que é o pré-candidato a prefeito de Fortaleza apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O encontro foi compartilhado nessa sexta-feira, 19, nas redes sociais do parlamentar.

"Olha, estou torcendo por você, torcendo pela sua caminhada, e tenho certeza que você está, vai longe, vai brilhar", concluiu Tarcísio. Por fim, André sinalizou futuras parcerias. "Fortaleza, aguarde grandes parcerias Fortaleza-São Paulo", terminou o pré-candidato.

Veja encontro de André e Tarcísio

André fechou parceria com ex-marqueteiro de Tarcísio, que também trabalhou com de Lula, Milei e Moro

A campanha de André para a Prefeitura de Fortaleza será conduzida pelo marqueteiro Pablo Nobel, envolvido com campanhas de políticos dos mais diversos campos ideológicos, dentre eles o presidente Lula (PT), além do presidente argentino Javier Milei e do ex-juiz e hoje senador Sergio Moro (União Brasil-PR).