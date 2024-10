PF apreende quase R$ 6 milhões em operações contra crimes como compra de voto

Rio de Janeiro, Goiás, Sergipe, Amazonas e Maranhão, além do Ceará, foram alguns dos estados onde a PF cumpriu mandados de busca e apreensão. Uma das apreensões mais voluptuosas foi no Rio de Janeiro, onde os agentes encontraram mais R$ 1,8 milhão em dois veículos estacionados na garagem de um centro empresarial.

Ao longo desta sexta-feira, 4, a dois dias da eleições municipais, agentes da Polícia Federal (PF) deflagraram operações em vários estados para combater crimes eleitorais, como compra de votos. Aproximadamente R$ 6 milhões em espécie foram apreendidos em diversas ações executadas no dia, de acordo com os números divulgados pela corporação.

Em São Luís, capital do Maranhão, as apreensões totalizam mais de R$ 830 mil, em ações relacionadas a denúncias de supostos saques destinados à compra de votos. Em Sergipe, foram R$ 449 mil. Já em Minas Gerais, as investigações apontam para o crime de transferência de votos, no qual teriam sido alterados, entre dezembro de 2023 e maio de 2024, cerca de mil títulos entre dois municípios mineiros.

Conforme a PF, as maiores preocupações nas eleições de 2024 incluem o aumento da difusão de fake news e desinformação sobre o processo eleitoral, o uso indevido de inteligência artificial e deepfakes em propagandas, a violência política, especialmente a violência de gênero, e a participação do crime organizado no apoio a candidatos.

Em 2024, a Polícia Federal informou já ter deflagrado 40 operações de combate a crimes eleitorais. Foram apreendidos mais R$ 16,7 milhões em bens, sendo R$ 11 milhões em espécie, ligados a irregularidades durante a propaganda eleitoral.