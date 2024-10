Candidato à reeleição, José Sarto vota em Fortaleza e fala sobre 2º turno

O político está na quarta posição, com 14% das intenções voto, segundo a pesquisa de véspera do Datafolha

O atual prefeito de Fortaleza e candidato à reeleição, José Sarto (PDT), votou às 9h35min deste domingo, 6, na escola Johnson, localizada no bairro Luciano Cavalcante. O político está na quarta posição, com 14% das intenções voto, segundo a pesquisa de véspera do Datafolha.

"Nesses últimos dias a gente tá andando e recebendo um carinho muito grande da população, que tem tomado conhecimento do grande número de obras que a gente entregou, está entregando e vai entregar para Fortaleza", disse acompanhado do vice-prefeito, Élcio Batista (PSDB), e de outros nomes da gestão.