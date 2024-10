Apuração Eleições 2024: que horas começa e como acompanhar resultado parcial ao vivo

A apuração dos resultados das Eleições 2024 para os cargos de prefeito e vereador nos 5.569 municípios que compõem o Brasil está prevista para começar às 17 horas (de Brasília) deste domingo, 6 de outubro. O horário em questão representa, também, o encerramento das votações em todo o país.

O acompanhamento da apuração, com base nos dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), acontecerá em tempo real no portal do O POVO e também no programa O POVO News, no Youtube. Os eleitores poderão consultar os resultados parciais e definitivos das eleições de todas as cidades do território nacional.