Candidato e mais 2 são presos distribuindo 'santinhos' e com bandeira de partido em Fortaleza

A Polícia Federal (PF) prendeu o candidato a vereador Lourão do Ferrão (Rede) distribuindo santinho na manhã deste domingo, 6, em Fortaleza. Além dele, mais dois homens foram detidos suspeitos de crime eleitoral, mas de outro partido político.

De acordo com a PF, os três presos são amigos em comum. Eles afirmaram aos agentes que estavam pegando carona com o candidato a vereador e que são amigos de muitos anos. Apesar de ser de outro partido, a PF apreendeu uma bandeira do Partido dos Trabalhadores (PT) com um deles.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os três foram conduzidos pelos agentes da PF à sede da superintendência da corporação, no bairro Aeroporto, em Fortaleza, onde está sendo realizado procedimento administrativo.