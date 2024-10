Juíza determina dispersão e detenção de aglomerações de eleitores em Sobral

A juíza Bruna dos Santos Costa Rodrigues, da 121ª Zona Eleitoral, determinou neste domingo, 6, a dispersão de aglomerações de eleitores registradas próximas a locais de votação em Sobral, na Região Norte do Estado. Além da dispersão de multidões, a magistrada também determina que eleitores flagrados em grupo sejam conduzidos até o juízo local da Justiça Eleitoral.

“Concedo a liminar para no uso do poder de polícia determinar a imediata dispersão de aglomerações próximas a locais de votações , com a condução a este juízo de pessoas identificadas na prática de tais condutas, independentemente das coligações e candidatos a disputa eleitoral”, destaca a decisão, divulgada ao meio-dia deste domingo, 6.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A decisão atende pedido de urgência protocolado pela coligação de Izolda Cela (PSB), que identificou uma série de pessoas vestidas com as cores da campanha de Oscar Rodrigues (União) aglomeradas em locais de votação. Segundo a ação, pessoas estariam "se intitulando como 'fiscais volantes' do candidato e circulando entre eleitores.