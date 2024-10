Apreensão de dinheiro vivo supera em 14 vezes a registrada no último pleito municipal

Mesmo com as apreensões, ele avaliou o clima de votação como tranquilo. "A atuação das forças é dar segurança às eleições. O pleito está transcorrendo em processo de normalidade. Estamos no caminho certo, com as operações que fizemos. Hoje faz com que tenhamos a certeza do bom andamento, que hoje é um dia de destaque para a Justiça Eleitoral, os eleitores, a democracia", comentou.



O total de bens e valores apreendidos nas ações de combate ao crime eleitoral do pleito de 2024 já passa dos R$ 46 milhões, conforme a PF.



Uma das maiores apreensões ocorreu na última sexta-feira, 4, em Castanhal (PA). Três homens foram detidos após retirarem R$ 4,98 milhões de uma agência bancária, sendo que dois deles eram servidores públicos. De acordo com uma investigação preliminar da Polícia Federal, o montante seria destinado à compra de votos.