Eleitores são presos após tirar foto de urna durante a votação

Três pessoas foram presas neste domingo, 6, durante o primeiro turno das eleições para prefeito e vereador, que ocorrem em todo o Brasil, após serem autuados registrando por meio de foto e vídeo o processo de votação. Os flagrantes ocorreram nos estados de Santa Catarina, Paraíba e Pará.

A prática de fotografar ou filmar o processo de votação não é permitida no Brasil, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), visando o sigilo do voto ao cidadão.

Veja detalhes das prisões:

O primeiro caso ocorreu na cidade de Joaçaba, no meio-oeste de Santa Catarina, com um eleitor de 65 anos. Conforme informações da Polícia Militar e da chefe de cartório eleitoral da cidade, Marcele Tiresdresch, a ocorrência foi registrada no início do período de votação, às 8h30min. No aparelho celular do homem, foram encontradas duas imagens da urna no celular e ele foi encaminhado à delegacia da cidade.