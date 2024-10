PF diz que apreendeu mais de R$ 46 milhões em ações de combate a crimes eleitorais em 2024

Várias operações foram realizadas em parceria com o Ministério Público Eleitoral e com órgãos policiais estaduais, o que resultou em prisões, apreensões e instauração de inquéritos

Foram deflagradas mais de 40 operações de combate a crimes eleitorais no Brasil nos últimos meses. Estão em curso 2.200 inquéritos para investigar este tipo de atividade criminosa. A Polícia Federal intensificou ações de repressão a crimes eleitorais no Ceará entre os dias 3 e 4 de outubro.

Várias operações foram realizadas em parceria com o Ministério Público Eleitoral e com órgãos policiais estaduais, o que resultou em prisões, apreensões e instauração de inquéritos. A Polícia Federal apreendeu pelo menos R$ 2,5 milhões somente nessa sexta-feira, 4, no Ceará.

Foram feitas operações em Fortaleza, Juazeiro do Norte, Icapuí, Barbalha, Canindé, São Gonçalo do Amarante, Capistrano, Cedro, Acarape, Ibiapina, Santa Quitéria e Martinópolis.