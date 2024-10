Humorista cearense faz show sobre eleições com políticos na plateia: "Exercício de humildade"

Que um humorista já deve estar acostumado a fazer piadas para o público, não é novidade, mas quando tem que fazer piadas sobre alguém cara a cara com ele? Foi o que aconteceu nessa sexta-feira, 4, com o humorista cearense Moisés Loureiro, que comandou duas sessões únicas do espetáculo "Não vote em mim", onde faz piadas sobre as personalidades da política local.



"É um teste de paciência e humanização para eles também, termina sendo muito divertido para o público, para mim também. Eu acho que, para eles que vão, é um exercício de humildade, é legal", explicou Moisés, que sempre costuma apresentar esse espetáculo às vésperas das eleições.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A ideia foi lançada nas eleições de 2016, repetindo-se em 2020, 2022 e agora novamente, em 2024. Esse ano, após sessões no início de setembro, Loureiro trouxe ao Teatro RioMar Fortaleza uma sessão única na antevéspera do pleito.