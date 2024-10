Irmãos concorrem a prefeito na mesma cidade e dizem que rivalidade não afeta relação

Embora o discurso seja de que a disputa não afetará as relações familiares, Joel, um dos irmãos, expressou essa preocupação recentemente no Instagram

Irmãos em lados opostos não é exclusividade do Ceará. Valdomiro de Matos Novaski (Republicanos), 69 anos, e Joel Matos Novaski (PDT), 59 anos, são irmãos e concorrem a prefeito de Capão da Canoa, no litoral do Rio Grande do Sul. São os únicos candidatos da cidade. Capão da Canoa é uma das principais praias do Rio Grande do Sul. A população é de 36,5 mil pessoas. Os irmãos se dizem surpresos com a decisão do outro em disputar eleição.

Valdomiro é ligado ao bolsonarismo. No Instagram, publicou vídeo da senador e ex-ministra Damares Alves defendendo sua candidatura.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Embora o discurso seja de que a disputa não afetará as relações familiares, Joel, também conhecido como Pardal, expressou preocupação de que isso ocorra. Ele afirmou nessa sexta-feira, 4, que circula vídeo em que Valdomiro se diz desrespeitado com a candidatura dele. Pardal foi às redes recentemente afirmar que se mantém no PDT. E seu irmão foi quem deixou o partido.