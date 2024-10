O POVO News: jornalistas analisam últimas pesquisas eleitorais antes do 1º turno

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 02-07-2024: Marcos Tardin apresentando o O Povo News 2° edição noite. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

O Grupo O POVO inicia a cobertura do fim de semana de eleição municipal a partir das 18 horas deste sábado, no Youtube, com edição especial do programa O POVO News. Jornalistas analisarão os novos números da última pesquisa Datafolha, contratada por O POVO, antes do primeiro turno para a Prefeitura de Fortaleza. As recentes pesquisas de demais municípios do Ceará e de capitais brasileiras também serão discutidas durante a programação. Assista análise da pesquisas eleitorais: Podcast Jogo Político O Podcast Jogo Político chega ao episódio 340 neste domingo. O programa começa às 14 horas com a particapação dos colunistas O POVO Érico Firmo, Guálter George e Carlos Mazza.