Troca de exames por votos: quatro suspeitos são presos em Juazeiro do Norte

Em nota, a PF afirmou que as investigações serão continuadas para identificar possíveis novos componentes do esquema ilegal de compra de votos em Juazeiro do Norte.

Na mesma data, em Capistrano, cidade a 102 km da Capital, R$ 17,8 mil, que seriam utilizados para a compra de votos, foram apreendidos em ação conjunta do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) com a Polícia Civil (PC-CE).