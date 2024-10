ACI discute com MPCE segurança de profissionais da comunicação nas eleições

Diretores da Associação Cearense de Imprensa (ACI), Ângela Marinho e Salomão de Castro, participaram de reunião com o procurador-geral de Justiça do Estado do Ceará, Haley de Carvalho, nesta quinta-feira, 3, para debater sobre a segurança dos profissionais de comunicação nas eleições municipais de 2024.

O encontro foi a convite do Ministério Público do Ceará (MPCE) e contou com a participação de outras entidades de comunicação, como o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Ceará; Sindicato dos Radialistas; Associação Brasileira de Imprensa (ABI); Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão (Acert); e representantes de grupos de comunicação.

A iniciativa teve o intuito de trabalhar para garantir a segurança física e virtual dos profissionais de comunicação que irão atuar no Ceará durante todo o período eleitoral, tendo em vista o agravamento da segurança pública no Estado e do crescimento da atuação das facções criminosas no país.