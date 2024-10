Debate prefeito SP na Globo: como assistir ao vivo online e grátis

Debate prefeito SP na Globo hoje: veja onde assistir e horário Crédito: Reprodução/TV Globo; Reprodução/Facebook; Reprodução/TV Globo; Isadora de Leão Moreira/Governo do Estado de São Paulo; Reprodução/TV Globo; Mario Agra / Câmara dos Deputados

Marcado por ser o último encontro dos candidatos antes do primeiro turno, o debate à Prefeitura de São Paulo (SP) acontece hoje, quinta-feira, 3 de outubro (03/10), a partir das 22 horas (horário de Brasília), na TV Globo. O compromisso teve a presença confirmada de cinco candidatos. O debate não terá plateia, com a divisão em quatro blocos. Em cada um, os cinco postulantes - Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (Psol), Pablo Marçal (PRTB), Tabata Amaral (PSB) e José Luiz Datena (PSDB) - devem responder as perguntas em um tempo determinado. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A escolha dos convidados ao debate levou em consideração a representação do partido de cada concorrente no Congresso Nacional, ou seja, a exigência de, no mínimo, cinco parlamentares. Além disso, avaliou as posições dos candidatos na última pesquisa eleitoral da Quaest (30 de setembro).

Quando saem as próximas pesquisas para prefeito de São Paulo? VEJA Debate prefeito SP hoje na Globo: onde assistir ao vivo (online e grátis) e horário O debate entre os candidatos a prefeito de São Paulo será transmitido ao vivo pela Rede Globo nesta quinta-feira, 3, mas também estará disponível pela GloboNews (TV fechada), pelo streaming Globoplay e pelo portal do g1. Com mediação do jornalista César Tralli, a sabatina deve começar por volta das 22 horas (horário de Brasília).

Quando: 3 de outubro (quinta-feira)

3 de outubro (quinta-feira) Horário: 22h (horário de Brasília)

22h (horário de Brasília) Onde: Rede Globo; GloboNews (TV fechada); Globoplay (streaming) e g1 (portal) TV aberta Rede Globo TV fechada GloboNews Online e grátis Globoplay (streaming) e g1 (portal)

Debate à Prefeitura de SP hoje: quem participa? Seguindo a ordem alfabética, veja a seguir quais candidatos à Prefeitura de São Paulo participam do debate nesta quinta-feira, 3. Datena (PSDB) Conhecido por sua atuação como apresentador do programa “Brasil Urgente”, Datena (PSDB) escolheu José Aníbal, também do PSDB, para compor a sua chapa.

Na última pesquisa Quaest, divulgada no dia 30 de setembro, o candidato aparece em quinto lugar, com 6%. Marçal processa Datena por causa de cadeirada e pede R$ 100 mil por danos morais | SAIBA MAIS Guilherme Boulos (Psol) O professor foi eleito deputado federal pelo estado de São Paulo em 2022, mas agora concorre à Prefeitura da capital paulista. Na chapa de Guilherme Boulos (Psol), a vice é Marta Suplicy (PT).

Na última pesquisa Quaest, divulgada no dia 30 de setembro, o candidato aparece em empate técnico no primeiro lugar, com 23%. Pablo Marçal (PRTB) O ex-coach Pablo Marçal (PRTB) disputa as eleições municipais ao lado da vice, Antônia de Jesus (PRTB). O postulante se popularizou no cenário eleitoral por sua atuação massiva nas redes sociais e polêmicas durante os debates. Na última pesquisa Quaest, divulgada no dia 30 de setembro, o candidato aparece em empate técnico no primeiro lugar, com 21%.