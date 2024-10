Justiça proíbe André de publicar no Instagram até que veicule direito de resposta a Wagner

Os candidatos à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes (PL) e Capitão Wagner (União) Crédito: Aurélio Alves/O POVO / FCO Fontenele/O POVO

O candidato do União Brasil já havia obtido resposta positiva nesta liminar, após entrar com ação na Justiça Eleitoral alegando ofensa e notícia inverídica, fazendo referência a uma publicação de Fernandes que afirmava que Wagner cometia "crime eleitoral" e usava “algum remédio ou outra substância”. No entanto, foi entendido que o vídeo de direito de resposta de Wagner, enviado à campanha de Fernandes, ultrapassava o conteúdo que foi determinado, e por isso, o candidato do PL entrou com outro processo e pediu a revogação do direito de resposta. A liminar de Fernandes foi atendida na época, e Wagner perdeu o direito de resposta, após a Justiça entender ele tinha usado o espaço “para tratar de temas estranhos ao que decidiu este Juízo, com emissão de juízos de valor sobre a pessoa do requerido (Fernandes) e com admoestações incabíveis no espaço”.

Novo entendimento Apesar disso, o relator do caso, juiz Francisco Glaydson Ponte, entendeu que a decisão do juiz “adotou medida gravosa sem previsão legal específica” ao retirar o direito de resposta, ao invés de solicitar que o conteúdo de Wagner fosse alterado. “Com efeito, tem-se que a decisão judicial, além de conter aparente supressão de instância, adotou medida gravosa sem previsão legal específica, o que confere plausibilidade do direito invocado no presente mandamus”, afirma a decisão. E completa: “E mais, o artigo utilizado pela decisão para justificar a medida adotada não fala em cancelamento do direito de resposta, mas sim em subtração de tempo no programa eleitoral gratuito, o que não é, absolutamente, o caso destes autos, que cuida de direito de resposta a ser veiculado na internet e cuja base legal é o inciso IV do artigo 58 da lei das Eleições, e não o inciso III”.