Última sessão da Câmara de Fortaleza antes das eleições é rápida e com plenário esvaziado

Plenário Fausto Arruda, da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) na última sessão antes das eleições Crédito: Guilherme Gonsalves/O POVO

A sessão plenária da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) desta quinta-feira, 3, foi a última antes do primeiro turno das eleições, quando haverá a definição da configuração da próxima legislatura. A sessão durou apenas 25 minutos e contou com cinco vereadores presentes no Plenário Fausto Arruda. Durante a campanha eleitoral, as três sessões plenárias, como é comumente, seguiram sendo realizadas, mas registraram baixa presença e também uma duração curta com média pouco maior que meia hora. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Nesta última sessão, os vereadores comentaram sobre as suas expectativas para o pleito do próximo domingo, 6, que definirá àqueles que irão assumir as cadeiras do parlamento da Capital a partir de 2025.