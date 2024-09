Câmara de Fortaleza aprova gratuidade no transporte público nos dias das eleições

Câmara Municipal de Fortaleza aprovou gratuidade das tarifas de transporte público no dia das eleições Crédito: FABIO LIMA

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovou nesta quinta-feira, 26, o projeto de lei enviado pelo prefeito José Sarto (PDT) que garante a gratuidade na tarifa dos transportes públicos nos dias de votação, 6 e 27 de outubro, primeiro e segundo turnos, respectivamente. O valor zero nas passagens de ônibus, metrô e demais serviços de transporte do município valerá das 5h às 18h nas duas datas. Agora, o projeto segue para sanção do prefeito da capital cearense. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "A medida tem o objetivo de garantir o direito de participação democrática a todas e todos, eleitoras e eleitores, da nossa amada cidade", declarou Sarto nas redes sociais ao anunciar o envio do texto para a Câmara.