Vice-líder de Sarto diz que é "empurrado" por aliado de Evandro a ir contra o PT no 2º turno

Vereador Didi Mangueira (PDT), vice-líder de Sarto Crédito: Foto: Érika Fonseca/CMFor

O vereador Didi Mangueira (PDT), vice-líder do prefeito José Sarto (PDT), subiu na tribuna da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) nesta quarta-feira, 2, para afirmar que não tem vontade nenhuma de votar em André Fernandes (PL), mas é "empurrado" para questionar um apoio a Evandro Leitão (PT) em eventual segundo turno. O pedetista proferiu a frase após o vereador Léo Couto (PSB), aliado de Evandro, acusar o prefeito de Fortaleza de um escândalo envolvendo o dinheiro da Taxa do Lixo sendo usado com publicidade, com base em reportagem da Folha de S.Paulo. Didi acusou Léo de estar com medo das pesquisas e por isso ataca o gestor, e cobrou dele posicionamentos contra o que chamou de "escândalos" na administração do governador Elmano de Freitas (PT)