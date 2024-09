Sarto critica decisão judicial que proibiu impulsionamento nas redes sociais: "Arbitrária"

"Essa é uma atitude que provoca um extremo desequilíbrio entre as campanhas, é uma tentativa de censura, nosso departamento jurídico já tá tomando todas as providências cabíveis, mas é uma tentativa de censura em relação a nossa campanha", afirmou ao lado de vereadores e aliados em coletiva convocada para esta segunda-feira, 30.

"E o que é interessante dessa decisão judicial é que eles não pediram apenas a suspensão da veiculação ou apagar da matéria, eles pediram o cancelamento do impulsionamento. Numa ação muito rápida, porque chegou no domingo meio-dia, salvo engano, e tramitou muito rapidamente", completou.



Sarto argumentou que tais publicações não constavam inverdades. As postagens eram voltadas a críticas contra o candidato Evandro Leitão (PT), acusado pela campanha de Sarto de não ter assinado pedido de abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Narcotráfico em 2018. Evandro diz que assinou. As críticas também são direcionadas ao Governo do Estado quanto à segurança pública. O prefeito também alegou parcialidade da Justiça Eleitoral.