Sarto aposta e vereadores e diz que eleitor tem 3 caminhos a seguir

Sarto (PDT) em ato político no bairro Conjunto Ceará. Crédito: Cíntia Duarte/ O POVO

José Sarto (PDT), reuniu apoiadores na manhã deste domingo, 29, no Bairro Conjunto Ceará para sair em carreata pela cidade, faltando sete dias para o primeiro turno da votação. O trajeto saiu do Conjunto Ceará em direção à Beira Mar, no Meireles. “Aproveito a oportunidade para pedir apoio a todos os nossos vereadores que fazem o time 12. Nós temos mais de 350 candidatos e candidatas. Peço para que nos ajude a votar em vereadores que defendem esse projeto de uma Fortaleza forte economicamente e na educação sendo exemplo para o Brasil”, afirmou o prefeito. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ele destacou as candidaturas que considera no páreo para ir ao segundo turno e mencionou André Fernandes (PL), Evandro Leitão (PT) e ele próprio, sem fazer alusão a Capitão Wagner (União Brasil).

"Acho que a população agora está percebendo. É o momento que a gente vai escolher

nós temos três opções, basicamente. Um, o caminho do ódio, da violência contra a mulher. do candidato André Fernandes, que agora está travestido de bonzinho, mas o candidato que nega o feminicídio", falou sobre o adversário do PL. Depois, falou do petista. "O outro caminho é o Leitão, que tem dias que tem uma versão sobre a CPI das facções e esconde o vídeo em que ele reconhece que tem medo de investigar facções". Por fim, falou da própria candidatura. "E o outro caminho é a Fortaleza da maior economia, da melhor educação, a capital que mais investe em juventude, do piso tijolinho, do passe livre estudantil, dos três hospitais e dos 24 postos de saúde".