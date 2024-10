Após associação à pedofilia, Justiça concede a André direito de resposta contra Wagner

A Justiça Eleitoral condenou o candidato do União Brasil pela tentativa de associação ao postulante bolsonarista à pedofilia

André Fernandes (PL) ganhou mais um direitos de resposta em inserções de televisão do candidato Capitão Wagner (União Brasil) após o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) condenar o candidato do União Brasil. O caso acontece após a campanha de André alegar que propaganda de Wagner estaria tentanto associar a imagem dele ao crime de pedofilia. O direito de resposta será pelo tempo de 30 segundos em três inserções destinadas a André.

A decisão do juiz Ernani Pires Paula da 116ª Zona Eleitoral de Fortaleza, publicada nesta quarta-feira, 2, aponta que a propaganda em questão tem por finalidade criar "artificialmente", estados mentais, emocionais e passionais na população em desfavor de André, violando diversos dispositivos das normas eleitorais.

"Fica evidente o nítido caráter ofensivo à honra e imagem do requerente, de grave conteúdo desinformador, com imputação de crime de pedofilia, capaz de abalar a lisura do próprio processo eleitoral, uma vez que a expressão 'vilão pedófilo', verificada em uma das imagens, extrai-se que o candidato requerente é uma pessoa que abusa de crianças, podendo induzir o eleitor em erro e provocar o desequilíbrio da disputa eleitoral", diz a setença.