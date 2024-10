Eleições 2024: Qual o cenário e quem lidera nas capitais mais populosas do país?

Eleições 2024 acontecem neste domingo, dia 6 Crédito: Aurelio Alves/O POVO

Na reta final para o primeiro turno das eleições municipais de 2024, o Brasil tem campanhas intensas e grupos partidários divergentes lutando para gerir as capitais do país. Ao todo, são 26 cidades que influenciam cada estado brasileiro e abrigam milhares de pessoas. Brasília não tem disputa municipal. Os interesses e disputam tomam forma principalmente nas dez capitais mais populosas: São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, Manaus, Curitiba, Recife, Goiânia e Porto Alegre. Brasília ocupa o terceiro lugar quanto ao número de habitantes, mas por ser Distrito Federal acumula características de municípios e estado, logo não há eleição para prefeitos.



O POVO separou os principais nomes que concorrem aos respectivos chefes executivos de cada município, confira

José Sarto (PDT): Atual prefeito e candidato à reeleição;



André Fernandes (PL): Deputado federal mais votado no Estado do Ceará em 2022;



Evandro Leitão (PT): Deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará;



Capitão Wagner (União Brasil): Deputado federal pelo Ceará de 2019-2023 e ex-candidato a Governo do Ceará - Média de pesquisas divulgadas em Fortaleza mostram André Fernandes com 25,2%, Evandro Leitão com 23,6%, Capitão Wagner com 19,1% e José Sarto, 17,9%.

Salvador Bruno Reis (União Brasil): Atual prefeito e candidato à reeleição;



Geraldo Junior (MDB): Vice-governador da Bahia, que tem Jerônimo Rodrigues (PT) como chefe do Executivo;



Kleber Rosa (Psol): Sem carreira política, disputa a prefeitura de Salvador pelo campo de esquerda. -Levantamento feito pela Paraná Pesquisas divulgado na última terça-feira, 1°, aponta vitória de Bruno Reis em primeiro turno com mais de 70% das intenções de voto.

Belo Horizonte Fuad Noman (PSD): Atual prefeito e candidato à reeleição



Bruno Engler (PL): Deputado estadual



Mauro Tramonte (Republicanos): Deputado estadual e apresentador do Balanço Geral Minas Gerais, da Record TV -Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 3, mostra os três candidatos têm 21% das intenções de voto cada.

Manaus David Almeida (Avante): Atual prefeito e candidato a reeleição;



Roberto Cidade (União Brasil): Deputado estadual do Amazonas;



Capitão Alberto Neto (PL): Policial militar e deputado federal do Amazonas;



Amom Mandel (Cidadania): Deputado federal mais jovem e mais votado do Amazonas em 2022. -David Almeida aparece com 29,2% das intenções de votos na Pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira, 3, seguido por Capitão Alberto com 22,1% e Amom Mandel com 19,8%, que estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro. Curitiba Eduardo Pimentel (PSD): Atual vice-prefeito da Capital;



Luciano Ducci (PSB): Assumiu a Prefeitura de Curitiba no período de 2010-2012 e é, atualmente, deputado federal do Paraná;



Ney Leprevost (União Brasil): Atualmente no mandato como deputado estadual;



Roberto Requião (Mobiliza): Ex-governador e ex-senador do Estado do Paraná.



-Pesquisa divulgada pela Quaest, do dia 17 de setembro, apontou Eduardo Pimentel com 36% das intenções de voto, Ducci com 15% e Leprovost com 12%.

Recife

João Campos (PSB) Atual prefeito e candidato à reeleição;



Gilson Machado (PL) Foi ministro do Turismo e presidente da Embratur durante o governo Bolsonaro;



Daniel Coelho (PSD): Atual secretário de Turismo e lazer do Estado do Pernambuco

-O atual prefeito João Campos lidera a Pesquisa Real Time Big Data com 78% das intenções de voto. Outras pesquisas também apontam larga vantagem para o prefeito.