Guilherme Boulos: propostas do candidato a prefeito de São Paulo (SP)

Sob o título “Amor por São Paulo”, o candidato Guilherme Boulos (Psol) e sua vice, Marta Suplicy (PT), compartilharam o plano de governo de sua campanha à Prefeitura da capital paulista na plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O DivulgaCand, do TSE, apresenta um painel com informações sobre os candidatos registrados nas eleições de 2024. Entre os informes elencados, está a aba de “propostas”, onde os postulantes podem apresentar os objetivos de sua campanha. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Confira a seguir os principais pontos da proposta divulgada por Guilherme Boulos.

Guilherme Boulos: propostas do candidato à prefeito de São Paulo (SP) As diretrizes estratégicas para o governo apresentam propostas nas áreas de saúde, educação, juventude, segurança urbana, mobilidade, meio ambiente e outras áreas que chamam a atenção dos moradores de São Paulo, como a Cracolândia. Veja as proposições resumidas do postulante do Psol à Prefeitura de São Paulo nas áreas de saúde, educação, segurança urbana, mobilidade e trabalho e desenvolvimento econômico.

Guilherme Boulos: propostas para saúde 1. Criar o Poupatempo da Saúde (acabar com as filas de espera para exames e consultas na rede pública municipal do Sistema Único de Saúde - SUS); 2. Criar o Mais Médicos Especialidades; 3. Implantar um programa inovador de Saúde Digital;

4. Aprimorar a fiscalização dos contratos públicos de saúde e desenvolver metas de indicadores de qualidade; 5. Eliminar os vazios assistenciais na saúde; 6. Fortalecer a rede de Saúde Mental;

7. Remédio na Hora (disponibilidade de medicamentos). Guilherme Boulos: propostas para educação 1.Implantar Educação Integral em todas as escolas; 2. Psicólogos em todas as escolas;

3. São Paulo Livre do Analfabetismo; 4. Política de Valorização dos Educadores; 5. Programa Escola Aberta;