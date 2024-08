Tabata Amaral: propostas da candidata a prefeita de São Paulo (SP)

Deputada federal do PSB é uma das principais pré-candidatas à Prefeitura de São Paulo, confira as principais propostas de Tabata Amaral

Após coletar sugestões de um grupo de 750 pessoas, a deputada federal Tabata Amaral apresentou o plano de governo à Justiça Eleitoral e já está disponível para consulta na internet. Suas principais pautas giram em torno da desigualdade social e da educação da população da cidade de São Paulo.

Eleições em São Paulo (SP): principais propostas da candidata a prefeita Tabata Amaral

O documento apresentado pela candidata Tabata Amaral apresenta um plano de governo com foco em uma abordagem intersetorial e transversal, organizando as políticas públicas em 35 grupos temáticos. A ideia central é colocar o cidadão no centro das políticas, promovendo atendimento universal e individualizado, superando a fragmentação entre departamentos.