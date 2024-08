Pablo Marçal: propostas do candidato a prefeito de São Paulo (SP)

Dentre as propostas para a cidade de São Paulo estão a implantação da disciplina de empreendedorismo nas escolas, a criação de bolsões de estacionamento e mutirões para a construção de moradia. Além da criação de uma rede de teleféricos e arranha-céu para se tornar o prédio mais alto do mundo.

Com primeiro turno marcado para o dia 6 de outubro, o período para a divulgação das propostas eleitorais já começou. Dentre os candidatos à Prefeitura de São Paulo (SP), Pablo Marçal apresentou seu plano de governo à Justiça Eleitoral e já está disponível para consulta na internet.

O candidato enfatiza uma gestão baseada em indicações técnicas, digitalização da prefeitura, parcerias público-privadas, e gestão de patrimônio, além de melhorar a transparência e proximidade com os cidadãos.

Marçal propõe transformar São Paulo em uma cidade próspera, moderna e eficiente, com foco em inovação e gestão urbana. Ele visa tornar São Paulo um modelo de cidade global até 2028. Sendo a maior parte dos tópicos dedicada à educação, saúde, habitação e mobilidade.

O plano de governo do candidato Plabo Marçal tem 100 páginas e 50 tópicos; divididos em nove temas: gestão pública; segurança; desenvolvimento social e econômico; educação e esporte; saúde e atividades físicas; habitação, mobilidade e vida urbana; Proteção ao Meio Ambiente, Bioeconomia e Economia Circular; virtualização; e turismo.

Atualização do currículo escolar com foco em temas modernos como empreendedorismo e programação digital, além de criar programas de capacitação profissional para jovens. Ele também sugere parcerias entre secretarias para promover o bem-estar dos estudantes.

Marçal propõe o aumento do efetivo da Guarda Civil Metropolitana (GCM), maior investimento em inteligência e tecnologia, e a criação de programas de segurança local, como a "guarda no bairro".

A construção do maior prédio do mundo, com 1 km de altura, como símbolo de inovação e progresso, é uma das propostas mais ambiciosas, buscando consolidar São Paulo como um centro global de negócios e cultura.

Eleições 2024: quem é o candidato a prefeito de São Paulo (SP) Pablo Marçal

Pablo Henrique Costa Marçal, 37 anos de idade, é empresário, influenciador e autodenominado ex-coach. Natural de Goiânia, é casado com Ana Carolina Marçal e pai de quatro filhos. Autor de 60 livros, o candidato também é professor de projetos e programas de treinamento presenciais e online.

Marçal é graduado em Direito pela Universidade Paulista e cursou MBA em Gestão Empresarial na Uni Anhanguera e iniciou sua carreira profissional como atendente de call center. Fez transição de carreira e atualmente é um dos maiores empreendedores da América Latina