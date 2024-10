Quando saem as próximas pesquisas para prefeito de São Paulo?

Eleições 2024: confira data da próxima pesquisa eleitoral em São Paulo Crédito: Divulgação/PSTU; Divulgação/Bebetto Haddad; Mateus Dantas em 22/08/2019; YouTube/@causaoperariatv; LUIS BLANCO/Governo do Estado de São Paulo; Divulgação/Novo; Reprodução/Camelot Editora; Wilson Dias/Agência Brasil; X/@cutsaopaulo; Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

As eleições para prefeito e vice-prefeito dos municípios brasileiros ocorre em 6 de outubro. A maior cidade do Brasil, São Paulo (SP), tem a disputa que mais chama atenção e envolve interesses de personagens de relevo nacional, como o presidente Lula (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A semana de campanha à Prefeitura de São Paulo terá a divulgação de cinco pesquisas de intenção de voto. As datas a partir das quais a divulgação é permitida estão registradas no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Confira datas divulgação das pesquisas em SP: Datafolha, contratada pela Folha e pela TV Globo: sexta-feira, 4



Real Time Big Data, contratada pela TV Record: sexta-feira, 4



Pesquisa Célio Ricardo da Silva, contratado com recursos próprios: sexta-feira, 4



Pesquisa Prefab Future, contratada com recursos próprios: sexta-feira, 4



Instituto Quaest, contratada pela TV Globo: sábado, 5



Pesquisa Atlas, contratada com recursos próprios: sábado, 5



Instituto 100% Cidades, contratado com recursos próprios: sábado, 5

Dez candidatos estão na disputa pela preferência do eleitor paulistano. São eles:

Altino Prazeres (PSTU)

Neneto Haddad (DC)

Datena (PSDB)

Guilherme Boulos (Psol)

João Pimenta (PCO)

Maria Helena (Novo)

Pablo Marçal (PRTB)

Ricardo Nunes (MDB)

Ricardo Senese (UP)

Tábata Amaral (PSB) Se nenhum candidato obtiver 50% dos votos mais 1, haverá segundo turno, no dia 27 de outubro.

O que disse a última pesquisa Quaest? Pesquisa estimulada:

Ricardo Nunes (MDB): 24% (-1)



Guilherme Boulos (PSOL): 23%



Pablo Marçal (PRTB): 21% (+1)



Tabata Amaral (PSB): 11% (+3)



José Luiz Datena (PSDB): 6%



Marina Helena (Novo): 2%



Bebeto Haddad (Democracia Cristã): 0% (não mudou)



João Pimenta (PCO): 0% (não mudou)



Ricardo Senese (Unidade Popular): 0% (não mudou)



Altino Prazeres (PSTU): 0% (não mudou)



Indecisos: 6% (-1)



Branco/nulo/não vai votar: 8% O que disse a última pesquisa Datafolha? Pesquisa estimulada: Ricardo Nunes (MDB): 27%



Guilherme Boulos (PSOL): 25% (-1)



Pablo Marçal (PRTB): 21% (+2)



Tabata Amaral (PSB): 9% (+1)



José Luiz Datena (PSDB): 6%



Marina Helena (Novo): 2% (-1)



Bebeto Haddad (DC): 0% (-1)



Ricardo Senese (UP): 0%



João Pimenta (PCO): 0%



Altino Prazeres (PSTU): 0%



Em branco/nulo/nenhum: 6%



Indecisos: 3% O que disse a última pesquisa Atlas? Pesquisa estimulada

Guilherme Boulos (PSOL): 29,4% (+1,1)



Pablo Marçal (PRTB): 25,4% (+4,5)



Ricardo Nunes (MDB): 22,9% (+2)



Tabata Amaral (PSB): 11,9% (+1,1)



Marina Helena (Novo): 4,2% (+0,4)



José Luiz Datena (PSDB): 3,2% (-3,7)



Altino Prazeres Jr. (PSTU): 0,3% (+0,2)



João Pimenta (PCO): 0,1%



Ricardo Senese (UP): 0,1%



Não sei: 2,1% (-3,7)



Branco/Nulo: 0,4% (-1,8) O que disse a última pesquisa Paraná Pesquisas? Ricardo Nunes (MDB): 27% (-1)



Guilherme Boulos (PSOL): 25% (+0,1)



Pablo Marçal (PRTB): 22,5% (+2)



Tabata Amaral (PSB): 8,9% (t+1,6)



Datena (PSDB): 6% (-1,1)



Marina Helena (Novo): 1,7% (-0,4)



Altino Prazeres (PSTU): 0,2%



Bebeto Haddad (DC): 0,2% (-0,2)



Ricardo Senese (UP): 0,2% (-0,1)



João Pimenta (PCO): 0,1% (-0,2%)



Nenhum / Branco / Nulo: 4,6% (-0,3%)



Não sabe / Não respondeu: 3,5% (-0,1) Como está o cenário eleitoral em São Paulo? A candidatura de Guilherme Boulos (Psol) tem sido depositária de apoio contundente do PT, tanto pela presença do presidente Lula na capital paulista para agendas com o candidato como pelos repasses vultosos realizados pela direção nacional do PT à campanha socialista. O apoio da legenda de Lula ao Psol é consequência direta da saída de Boulos da disputa ao Governo de São Paulo, em 2022, de modo a beneficiar Fernando Haddad (PT), então candidato e atual ministro da Fazenda. Na vice de Boulos, em 2024, está a ex-prefeita Marta Suplicy (PT). O prefeito Ricardo Nunes, candidato à reeleição, detém o apoio oficial do ex-presidente Jair Bolsonaro, que indicou para vice o ex-coronel da Polícia Militar, Ricardo Mello de Araújo (PL). O eleitor bolsonarista, contudo, não aderiu automaticamente à candidatura do emedebista em razão do fator Pablo Marçal (PRTB).