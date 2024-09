Elmano diz que interferência de facções nas eleições é uma ameaça à democracia

Elmano afirma que é uma questão que deve preocupar o País. "Nós sabemos da possibilidade do tráfico financiar candidaturas, possibilidade de relacionamento de candidatos com facções, mas é preciso ter muita cautela e responsabilidade, para acusar alguém, um candidato ou candidata, que ele financie ou tem essa relação, é preciso ter prova. Você não pode ser irresponsável", afirma.

A edição do O POVO desta quarta-feira, 25, trouxe a informação de que as facções criminosas cobrariam até R$ 60 mil para permitir campanhas em bairros de Sobral . A situação é investigada pelas Polícias Civil e Federal. As organizações criminosas do Comando Vermelho e do Primeiro Comando da Capital (PCC) seriam as responsáveis pelas ameaças. Entre os candidatos que relataram episódios de violência, estão Izolda Cela (PSB) e Oscar Rodrigues (União Brasil).

O governador do Ceará afirma que há uma preocupação em todas as dimensões, mas aponta a relação direta das facções no tráfico de drogas.

"Tenho dito que o crime organizado, especialmente vinculado ao tráfico de drogas no Brasil, é o principal inimigo do povo brasileiro hoje. Aquele que ameaça em todas as dimensões. Ameaça cidadão quando recebe uma casa, ameaça o cidadão que tem um comércio, ameaça o cidadão que tem um pequeno patrimônio, ameaça promotor, ameaça juiz", destaca.

Para o gestor é necessário um pacto nacional com leis mais rígidas. "Nós temos que ter um grande pacto nacional e enfrentamento, posicionamento claro do poder judiciário de que as forças de segurança possam trabalhar para prender as pessoas e que elas permaneçam presas. Isso é muito importante para que nós possamos ter o resultado que a sociedade espera e merece", afirma.