Sobral: em vídeo, Lula pede votos para Izolda Cela: "Você conhece bem"

A candidata à Prefeitura de Sobral foi secretária-executiva do Ministério da Educação (MEC) neste terceiro mandato do presidente Lula

O presidente completou dizendo que a população conhece bem a ex-governadora do Ceará e, em seguida, pediu votos para a candidata no município.

Ela foi cotada fortemente para assumir como ministra do MEC e também recebeu o convite pessoal de Lula para se filiar ao PT, quando ainda era governadora do Ceará.

Izolda concorre à Prefeitura de Sobral contra o deputado estadual Oscar Rodrigues (União), adversário histórico do grupo dos Ferreira Gomes, do qual Cela faz parte. Ele lidera as intenções de votos com 49,8%, enquanto ela aparece com 37%, de acordo com o Paraná Pesquisas.