Polícia prende quarto suspeito de ameaçar Izolda, candidata em Sobral

Polícia Civil apura o caso e conta com a população para contribuir para as investigações

A candidata emitiu nota para expor os atos criminosos contra sua candidatura no início do mês de setembro, onde classificou como "uma ameaça às eleições livres e à democracia brasileira".

Foi preso nesta quarta-feira, 25, o quarto homem suspeito de integrar o grupo criminoso que ameaçava a candidatura de Izolda Cela (PSB) à Prefeitura de Sobral. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) também apreendeu dois homens, um de 31 anos e outro de 28, na última terça-feira, 24, também suspeitos de fazerem parte de organização criminosa que estaria tentando interferir na campanha da candidata.

Em Sobral, dois candidatos disputam o Executivo Municipal: Izolda Cela (PSB) e Oscar Rodrigues (UB) . Ambas as candidaturas já relataram episódios de violência, supostamente, praticados por facções. Um candidato a vereador afirmou à PF que um evento de Oscar Rodrigues no bairro Vila União foi cancelado em razão de ameaças feitas por criminosos.

A SSPDS informiu ainda que a população pode contribuir com as investigações denunciando através do número 181, ou pelo WhatsApp no número (85) 3101-0181. Podem ser enviados vídeos, áudios e fotografias que ajudem a polícia a ter mais informações. Sendo preservado a identidade.