Eleições em Sobral: Izolda Cela promete cobrar 10 reais por mês de taxa do lixo

Izolda Cela e Oscar Rodrigues disputam o comando da Prefeitura de Sobral Crédito: Montagem O POVO

Candidata a prefeita de Sobral, situada a 233 km de Fortaleza, Izolda Cela (PSB) anunciou que cobrará uma tarifa fixa de R$ 10 por mês de taxa do lixo, caso eleita. "Vou acabar com a cobrança da taxa do lixo para todas as pessoas que estão no Cadastro Único, que são mais da metade da população de Sobral. Para os demais sobralenses, a tarifa vai ser de 10 reais por mês. Só isso: 10 reais por mês", afirmou a candidata, que tem o apoio do atual prefeito, Ivo Gomes (PSB). Cela afirma ainda que a cobrança será separada da conta de água. Abuso de poder Já o adversário de Cela, o deputado Oscar Rodrigues (União Brasil) promete acabar com a taxa do lixo para toda a população. Para ele, o sobralense já paga pelo recolhimento através de outros impostos e a cobrança de mais essa taxa seria "abuso de poder".

Taxa do lixo foi discutida no debate em Fortaleza A cobrança ou não da taxa do lixo foi assunto quente no debate com os candidatos a prefeito de Fortaleza, realizado pelo O POVO, na noite da última terça-feira, 27. No 4° e último bloco, Capitão Wagner (União Brasil) chamou o prefeito José Sarto (PDT) de "pai da taxa do lixo", prometendo extinguir a cobrança, criada na gestão do pedetista. Evandro Leitão (PT) afirmou que seu primeiro ato como prefeito, caso seja eleito, será acabar com a taxação.