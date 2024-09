Izolda Cela x Oscar Rodrigues: veja como está a campanha em Sobral

A candidata Izolda Cela representa a continuidade do ciclo ora liderado pelo prefeito Ivo Gomes (2017-2024), com 27 anos de duração. Oscar Rodrigues tenta quebrar hegemonia pela segunda vez

Outras credenciais são "sobralense raiz", coordenadora do "Pé de Meia" - programa do Ministério da Educação que garante recursos para estudantes do ensino médio -, além de mãe de quatro filhos e seis netos. As redes são utilizadas sobretudo para informar aos eleitores a agenda dos dias de campanha. Adesivaços, caminhadas e minicomícios constituem parte central dos dias de Izolda.

Maior cidade da região Norte do Ceará, Sobral tem dois candidatos ao Executivo municipal: Izolda Cela , do PSB, e Oscar Rodrigues , do União Brasil. A postulante da situação tem sido ativa nas redes sociais, levando consigo o lema "para Sobral seguir avançando". Em postagem levada ao Instagram, Izolda é identificada como primeira mulher a governar o Ceará e "secretária de educação do Cid".

Izolda Cela representa a continuidade do ciclo do prefeito Ivo Gomes (2017-2024), também da legenda socialista. Ao lado do senador Cid Gomes (PSB), o gestor é a principal liderança do grupo que governa o município. Os dois irmãos são aliados do governador Elmano de Freitas (PT) e do ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

A aliança, aliás, iniciou em Sobral há 28 anos, na campanha que elegeu Cid Gomes prefeito (1997-2005). A chapa liderada por Izolda tem Paulo Flor como vice. Ele é filiado histórico do PT, no partido desde 1986.

O período dela à frente do Palácio da Abolição ocorreu durante o 2022 que redesenhou a política cearense, com o rompimento da aliança entre PT e o grupo de Ciro e Cid Gomes, naquele momento abrigados sob um mesmo PDT. Izolda queria concorrer a governadora pelo PDT, partido do qual saiu após a escolha de Roberto Cláudio como candidato ao Executivo estadual.

Izolda foi a "número 2" de Camilo no Governo Federal, como secretária-executiva do MEC, e no Governo do Ceará. Ela foi vice-governadora por sete anos e três meses; por nove meses foi governadora.

"Paulo é do partido do presidente Lula, do governador Elmano e do ministro Camilo, parceiros importantes do nosso projeto", destacou Izolda em convenção que homologou as candidaturas deles. A aliança de Izolda abrange nove partidos: PSB, PSD, Republicanos, PP, Podemos, Agir, bem como a federação Brasil da Esperaça, composta por PT, PCdoB e PV.

O deputado estadual Oscar Rodrigues, do União Brasil, é a liderança mais destacada da oposição e tenta chegar ao Executivo pela segunda vez. Ele é aliado de Capitão Wagner (União Brasil), candidato a prefeito de Fortaleza e principal expoente do campo de oposição à direita no Ceará. A chapa de Rodrigues tem, além do União Brasil, o PL e o MDB. A vice dele é a dentista Maria Imaculada (MDB).

Na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Oscar compõe bancada de oposição ao governo Elmano, ao lado de nomes como Sargento Reginauro e Felipe Mota, ambos colegas dele de partido. Também integram o grupo Alcides Fernandes, Carmelo Neto e Dra. Silvana, esta candidata a prefeita de Maracanaú. Os três são do PL.