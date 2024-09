Elmano sanciona lei que garante passagem gratuita intermunicipal todos os dias de eleições

A passagem gratuita no transporte interurbano e intermunicipal no dias das eleições irá valer em todos os pleitos

"Sancionei a lei que garante a passagem gratuita no transporte público intermunicipal e metropolitano no dia da eleição. A medida é essencial para assegurar aos cearenses de baixa renda as condições necessárias para o exercício do seu direito ao voto e à cidadania", disse.

E complementou: "Os cidadãos que não têm dinheiro para pagar o deslocamento até o local de votação poderão utilizar ônibus, vans e metrô gratuitamente, além do VLT, que já é gratuito à população. A determinação vale também para os próximos pleitos".

A gratuidade abrange os serviços interurbano e metropolitano convencionais e complementares. Para o interurbano convencional e complementar, não será cobrado taxa da sexta-feira anterior à eleição até às 8h da segunda-feira imediatamente seguinte. Para o serviço metropolitano e metroviário, não será cobrada taxa das 5h até às 18h do dia da eleição.