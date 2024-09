Maracanaú: quem são os nomes fortes por trás das candidaturas de Roberto Pessoa, Silvana e Lucinildo

Eleição para Prefeitura de Maracanaú conta com três principais candidaturas: Roberto Pessoa (União), Dra. Silvana (PL) e Lucinildo Frota (PDT) Crédito: Samuel Setubal/Fernanda Barros/Instagram @lucinildofrota_

A chapa tem o apoio de nomes do Partido dos Trabalhadores, incluindo o presidente Lula, que chegou a enviar uma mensagem pedindo votos ao atual prefeito. No vídeo, Lula aparece sozinho e diz: “Estamos colocando o Brasil na direção de um futuro melhor para todos, trazendo de volta programas como o Farmácia Popular e o Mais Médicos. Criando empregos, cuidando das pessoas. A gente sabe que ninguém governa sozinho, precisamos estar juntos, trabalhando para melhorar a sua vida e a vida da sua família. Agora, é hora de votar em quem vai nos ajudar a colocar a sua cidade no rumo certo. Em Maracanaú, vote Roberto Pessoa”. Apesar do apoio petista, Pessoa integra o União Brasil e é tradicionalmente mais alinhado à direita. A sigla conta com cargos no Governo Federal, porém forma oposição no Ceará, como o candidato à Prefeitura de Fortaleza Capitão Wagner (União).

Wagner atuou como secretário de Saúde na gestão de Pessoa e costuma relembrar a passagem no comando da pasta quando o assunto é a saúde da Capital. Roberto Pessoa também conta com o apoio de todos os ex-prefeitos do município ou de familiares deles, incluindo nomes que, anteriormente, eram da oposição. Ao todo, o município teve seis prefeitos eleitos: Almir Dutra, Julio César, Antônio Correia Viana (Vianinha), Dionísio Filho, Roberto Pessoa e Firmo Camurça. O vereador Júlio César, ex-opositor de Pessoa e presidente do PSD municipal, apoia o candidato à reeleição. Em julho, um ato foi realizado em apoio à campanha de Pessoa e contou com a presença de alguns ex-prefeitos. O encontro, inclusive, foi feito na casa do vereador.

Dra. Silvana (PL)

Uma das candidatas da oposição é Dra. Silvana, do Partido Liberal, que exerce mandato na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece). O pastor Cleiton Daniel (PL) integra a chapa da postulante. O evento de lançamento da candidatura de Silvana contou com as presenças de membros do partido, como o deputado e presidente estadual do PL Carmelo Neto, o deputado federal e marido de Silvana Dr. Jaziel, a deputada federal Carla Zambelli e os candidatos a prefeito André Fernandes, de Fortaleza, e Coronel Aginaldo, de Caucaia. O senador Eduardo Girão (Novo), também marcou presença no evento. O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) já declarou apoio à deputada estadual, quando compareceu à Capital para participar da inauguração do comitê da candidata à vereadora Bella Carmelo (PL). Silvana também esteve presente no evento.

A deputada já apareceu ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em vídeo publicado nas redes sociais, Bolsonaro respondeu a uma fala de Roberto Pessoa, feita há três, que o chamou de “burro e louco”. Ao lado da candidata do PL, Bolsonaro afirmou que o rival de Silvana estava “meio certo”: “Acho que de vez em quando você tem que ser um pouco doido para resolver as coisas no Brasil mesmo, sabe? Então, ele está meio certo.” Lucinildo Frota (PDT)

Também concorre o deputado estadual Lucinildo Frota, apoiado pelos principais nomes do PDT, como Ciro Gomes e Roberto Cláudio, além do ex-senador Tasso Jereissati (PSDB). Frota concorre ao lado do vice Dr. Vicente (PDT).