Bolsonaro reage ao ser chamado de 'doido' por Roberto Pessoa em vídeo de 3 anos atrás: 'Meio certo'

Dra. Silvana (PL) é a candidata apoiada por Jair Bolsonaro (PL) à Prefeitura de Maracanaú Crédito: Reprodução/Instagram/@drasilvana_

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) respondeu a um vídeo, publicado há três anos, no qual o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União Brasil) o chama de “burro e louco”. Acompanhado de Dra. Silvana, candidata do PL que concorre contra Pessoa, Bolsonaro afirmou que o gestor estava “meio certo”. A resposta foi divulgada nessa terça-feira, 3, nas redes sociais de Silvana. Nela, Bolsonaro é questionado pela candidata sobre a opinião quanto às declarações de Pessoa. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O ex-presidente criticou o prefeito e elencou a ofensa de “burro” como algo relativo. “De quem veio não tenho que me preocupar, né? A impressão de ser burro é ele que vai definir isso aí. A minha vida é progresso, meu passado, onde eu cheguei, sem enganar ninguém”, disse.

Em relação à “loucura”, Bolsonaro disse concordar, em partes, com Pessoa: “Acho que de vez em quando você tem que ser um pouco doido para resolver as coisas no Brasil mesmo, sabe? Então ele tá meio certo.” “Agora, não sou, tá?”, completou o ex-presidente, com dois gestos representando críticas a Pessoa. O primeiro é atribuído à ofensa de ‘ladrão’, com o polegar em cima da mão aberta e a movimentação dos demais dedos. Em seguida, o ex-mandatário deu de ombros. Confira abaixo a publicação de Silvana com Bolsonaro

Filmagem de Roberto Pessoa é de 2021; prefeito tem o apoio de Lula

A filmagem de Pessoa foi feita em 2021, durante o início do segundo mandato dele no Executivo de Maracanaú e do penúltimo ano de Bolsonaro na Presidência da República. Na ocasião, o gestor foi questionado sobre o que achava do então presidente. Nas eleições deste ano, Roberto Pessoa tenta reeleição, em uma chapa com uma ampla gama de apoiadores, dentre eles o Partido dos Trabalhadores. O presidente Lula chegou a enviar uma mensagem, pedindo votos ao mandatário. Pessoa é tradicionalmente mais alinhado à direita e integra o União Brasil, que faz parte do governo Lula (PT) a nível federal, mas é oposição no Ceará.