Lula pede voto para Roberto Pessoa em vídeo publicado nas redes sociais

Prefeito de Maracanaú e candidato à reeleição, Roberto Pessoa (União Brasil) postou nas redes sociais, na manhã desta quarta-feira, 4, um vídeo em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece pedindo votos para sua candidatura.



Apesar de ter filiados que fazem parte do Governo Federal, o União Brasil é o partido, por exemplo, de Capitão Wagner, candidato a prefeito de Fortaleza, concorrendo, dentre outros, com Evandro Leitão, do Partido dos Trabalhadores (PT). Wagner inclusive chegou a ser secretário de Pessoa na Saúde do município da Região Metropolitana de Fortaleza.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Nos comentários da postagem, há pessoas celebrando a fala do presidente, assim como outros que lamentam, dizendo-se decepcionados com a ligação de Pessoa com Lula.