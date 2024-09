Vice de Lucílvio Girão em Maranguape renuncia e candidato reage: "Apunhalado nas costas"

Andréa Andres (MDB), candidata a vice-prefeitura, renunciou ao cargo na chapa com Lucilvio Girão (PSD) Crédito: ReproduçãoInstragram Lucilvio Girão

Ao O POVO, o candidato Lucilvio Girão, disse que recebeu a informação da renúncia com surpresa. "Ela renunciou sem a gente esperar, há quase quatro meses a gente vinha caminhando, visitando as pessoas, (...) pegou de surpresa. Foi, vamos dizer assim, uma punhalada pelas costas, na calada da noite, de madrugada", acrescentou. Lucilvio também comentou que conversou com a agora ex-candidata, e que "não tem nem o que falar". O candidato explicou que entrou em contato com outro partido e que deve indicar outra pessoa ao cargo, provavelmente uma mulher. "Até sábado saí a nossa próxima vice a prefeitura de Maranguape", completou.



Maranguape: vereadores "livres" para apoiar quem quiserem? Sobre os vereadores do MDB, que agora estariam livres para escolherem que candidato apoiar, Lucilvio afirmou que teve uma reunião com alguns do grupo e existe "uma tendência de parte" continuar apoiando a sua candidatura. "Hoje eu tive uma reunião com vários deles já. Tem uma tendência de parte ficar com a gente. Mas quem está com a gente é o povo", complementou. Ele ainda disse que toda a situação é "absurda". "Vinte e três anos que eu tenho nesse trabalho social (em Maranguape), atendendo, e as pessoas tem um carinho enorme por mim. Se não fosse, eles não tinham vindo querendo me destruir covardemente, apunhalado nas costas", acrescentou.

Apesar do caso, Lucilvio analisa que a renuncia de Andréa é positiva para a sua campanha, e que a repercussão vai ser contra as outras candidaturas. "O pessoal sabe que isso, na calada da noite, o pessoal sabe o que tem por trás disso. Os interesses. A repercussão vai ser contra eles, ao meu favor, porque (a) vítima sou eu, não tenho culpa de nada. Levei uma facada, vítima total. Não esperava não, nunca um negócio deles. Isso aqui vai ser positivo, já tá sendo positivo. O tiro saiu pela culatra", completou. TSE não prevê possibilidade de mudança na chapa Apesar da declaração do candidato, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) prevê possibilidade de substituição de candidaturas a vice-prefeitos com menos de 20 dias para a eleição. O prazo foi encerrado em 16 de setembro. O único caso a troca poderia acontecer seria com o falecimento do candidato.