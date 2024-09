Na média de pesquisas, André tem 24,7%, Evandro 22,3%, Wagner 20,6% e Sarto 18,2%, diz agregador

Candidatos a prefeito de Fortaleza, André Fernandes, Evandro Leitão, Capitão Wagner e José Sarto Crédito: Montagem/O POVO

Com a nova leva de pesquisas sobre a eleição para prefeito de Fortaleza, o agregador de pesquisas eleitorais da plataforma O POVO+ mostra pela primeira vez André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) com as maiores médias móveis. A do candidato do PL é de 24,7%. A de Evandro, 22,3%. ​ Capitão Wagner (União Brasil) aparece bem próximo, com 20,6%. É a primeira vez desde o começo da eleição que a média móvel dele não está entre as duas mais altas, embora a diferença para os demais fique dentro da margem de erro. Após variações nos últimos dias, Sarto segue com média igual à de dez dias atrás, com 18,2%.

O agregador de pesquisas O POVO reúne as intenções de voto apresentadas em todas as pesquisas eleitorais de Fortaleza e outros municípios do Ceará e pelo Brasil. A ferramenta traz uma média móvel ponderada, que permite nivelar variações diárias e oferecer tendência mais clara ao longo do tempo. A média móvel é influenciada diretamente pelos pesos dos institutos e a quantidade de pesquisas realizadas em cada dia, para que flutuações momentâneas não distorçam a percepção geral das intenções de voto. Até agora, a média móvel considerava números dos últimos 10 dias. Agora que faltam 10 dias para a eleição, o período da média móvel é reduzido para 5 dias, para dar peso maior aos números mais recentes e refletir o período em que as variações podem ser mais intensas.

Diversidade de pesquisas Foram publicadas nesta semana várias pesquisas, com tendências parecidas, mas também situações diferentes. Na terça-feira, 24, saiu a pesquisa AtlasIntel, na qual houve estabilidade de André Fernandes (PL) e leve oscilação positiva de Evandro Leitão (PT). José Sarto (PDT) interrompeu a trajetória de queda e subiu. Capitão Wagner (União Brasil) teve oscilação negativa. O levantamento foi contratado por Cocus Poder. Na quarta-feira, 25, O POVO divulgou pesquisa Datafoha, que mostrou oscilação positiva de André, crescimento mais acentuado de Evandro, queda de Wagner e oscilação negativa de Sarto.

No mesmo dia, houve a veiculação também da pesquisa Quaest. Nela André teve o crescimento mais significativo, Evandro oscilou positivamente, Wagner caiu e Sarto ficou estável. O agregador permite a leitura conjunta dos vários dados, para perceber tendências de modo global. Dados analisados do agregador

​ A ferramenta reúne os dados de intenções de voto de todas as pesquisas eleitorais de Fortaleza, Caucaia, Juazeiro do Norte, Crato e Sobral, de todas as capitais nordestinas e ainda de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Belém.

Além da compilação de dados, o agregador de pesquisas do O POVO oferece visualização detalhada das tendências eleitorais. "O agregador busca resumir o desempenho dos candidatos nas diferentes pesquisas, com objetividade e consistência. É possível visualizar um número confiável que retrata a tendência geral dos resultados de cada candidato", explica Alexandre Cajazeira, cientista de dados do O POVO+. A ferramenta leva em consideração a credibilidade dos institutos de pesquisa, com peso maior àqueles com histórico mais positivo de resultados.

Pesquisas Datafolha, AtlasIntel, Quaest, MDA, Paraná e Real Time Big Data têm 40% a mais de peso. Pesquisas Ipespe têm 20% a mais de peso. Pesquisas Veritá têm o peso padrão e outros institutos têm 20% a menos de peso que o padrão. São usadas ainda diferentes técnicas estatísticas para proporcionar análise profunda e transparente do panorama eleitoral. "Nossa média móvel enfatiza dias com mais pesquisas divulgadas e institutos com maior credibilidade. A metodologia completa está disponível na plataforma", diz Alexandre.