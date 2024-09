Festa de Nossa Senhora da Penha em Maranguape completa 175 anos; veja programação

A Paróquia organizou, no dia 29 de agosto, a tradicional procissão das velas, que abriu as comemorações. A programação do evento conta com novenas, adoração santíssima e santa missa, que acontecem diariamente. No dia 8 de setembro, às 6h, tem início uma caminhada, que sai da Paróquia e tem como destino o Horto da Penha.

Com o tema "175 anos no colo e braços da Mãe da Penha" e lema "No caminho da fidelidade e perseverança", o evento comemora o Jubileu de 175 anos da Paróquia, completados no último dia 4 de agosto.

“É uma festa com júbilo e profunda gratidão no coração dos fieis católicos que conhecem e amam sua história e caminhada no "Colo e nos Braços" da Mãe da Penha”, disse o pároco José Eufrásio.

De acordo com Dadynha Saturnino, que acompanha as celebrações, os fieis estão vivendo um tempo de muita graça. Ela conta que alcançou uma graça na cura de um câncer de linfoma. “No ano de 2019, pela intercessão de Nossa Senhora da Penha, e do meu saudoso monsenhor Mauro, que foi pároco aqui de Maranguape, eu alcancei a graça de subir os 412 degraus do Horto depois de ter passado por um processo de quimioterapia, e de radioterapia", conta Dadynha. Foi no dia 8 de setembro de 2019 que ela, mesmo com os efeitos colaterais do tratamento, que a limitavam fisicamente, conseguiu subir os degraus do Horto.