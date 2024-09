Maranguape: Átila Câmara tem 59,2%, Samara 16,3% e Lucilvio 12,5%

O atual prefeito de Maranguape , Átila Câmara (PSB) tem 59,2% das intenções de voto na pesquisa Paraná, divulgação ocorreu nesta quarta-feira, 25. Samara (PRD) aparece com 16,3% e Dr. Lucilvio Girão (PSD) com 12,5%.

Pesquisa estimulada

Átila Camara: 59,2%

Samara: 16,3%

Dr. Lucilvio Girão: 12,5%

Não sabe/ Não respondeu: 5,5%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 6,6%

Pesquisa espontânea

Atila Camara: 42,8%



Samara:9,2%



Dr. Lucilvio Girão: 7%



Não sabe/Não respondeu: 35,9%



Ninguém/Branco/Nulo: 4,7%

Num cenário de rejeição, Samara pontuou 36,1% enquanto Dr. Lucilvio 31,7%. Átila aparece com 20,5%. O prefeito tem avaliação positiva de 71,7% dos entrevistados. 23,0% desaprovam, e 5,3% não sabem ou não responderam.



Maranguape conta com o histórico de nunca ter uma gestão reeleita desde 1997, quando foi permitida a reeleição. Átila Cordeiro foi prefeito da cidade no período de 2013 a 2016, quando foi derrotado por João Paulo Xerez, eleito no antigo PHS.