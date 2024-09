Tabata rebate críticas: "Homem pode dar cadeirada, soco, e mulher não pode falar filho da p*?"

Em entrevista ao flow, a candidata se disse indignada com o soco do assessor de Marçal ofuscar as propostas do debate

Na entrevista ao Flow, a candidata explicitava frustração com o debate promovido diante do incidente do soco dado por Nahuel Medina, um dos assessores de Pablo Marçal (PRTB), em Duda Lima, marqueteiro da campanha de Ricardo Nunes (MDB) à reeleição.

Tabata deu entrevista ao Flow enquanto os seguranças de Marçal chutavam a porta do estúdio e tentavam invadir o local após o candidato ser expulso pelo mediador durante as considerações finais no encerramento do debate. Na entrevista, a candidata também se disse frustrada com a repercussão da agressão no debate ser maior do que as propostas apresentadas.