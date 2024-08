Residência de irmão de prefeito de Maranguape é alvo de roubo

Três homens foram presos suspeitos de envolvimento em um roubo a uma residência na cidade de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza. A casa era de propriedade do irmão do prefeito do município, Átila Câmara. Foram subtraídos jóias, dinheiro e aparelhos celulares. Todo o material foi recuperado pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) nessa quinta-feira, 29, horas após o crime.

De acordo com a Polícia Militar, os três suspeitos foram abordados na CE-065, no bairro Novo Maranguape. Um deles, de 28 anos, tem antecedentes por organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, receptação, furto qualificado e corrupção de menor. Além dele um homem de 25 anos e outro de 32 anos também estavam no veículo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Dentro do veículo os policiais encontraram um revólver calibre 38 e uma pistola 9 mílimetros, além de dois carregadores de pistola, jóias, placas de veículos, celulares, blusas pretas e uma quantia em dinheiro não informada.