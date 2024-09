Datafolha: André lidera entre brancos, Evandro entre pretos e eles empatam entre pardos

Entre os brancos , o deputado federal aparece com 32%, um crescimento de 10 pontos percentuais comparado aos números divulgados pela pesquisa realizada entre os dias 11 a 13 de setembro. Em seguida, Leitão chegou a 23%, oscilação positiva de três pontos, e José Sarto também atingiu 23%, um aumento de seis pontos. Capitão Wagner atingiu 15% e registrou uma queda de 15 pontos percentuais.

A pesquisa Datafolha Fortaleza, contratada pelo O POVO e divulgada nesta quarta-feira, 25 , também analisou os números de candidatos por segmentos. No recorte de raça/cor, o candidato André Fernandes (PL) apresentou crescimento e lidera entre os eleitores brancos, além de estar numericamente a frente entre os pardos, enquanto Evandro Leitão (PT) lidera entre os eleitores pretos.

André teve 27% das intenções de voto entre os pardos , seguido por Evandro Leitão, com 24%, que teve um aumento de seis pontos percentuais. Capitão Wagner apareceu com 20% e Sarto chegou a 12%, uma queda de seis pontos. Veja os números na íntegra:

Entre os eleitores pretos , o candidato do PT chegou a 29%, oscilação de dois pontos para cima. Em seguida, foi observado um empate triplo entre os demais postulantes. Fernandes e Wagner atingiram 19%, uma estabilidade para o bolsonarista, porém uma queda de três pontos para o candidato do União Brasil. Sarto chegou a 17%, oscilando dois pontos para cima.

Pretos



Evandro Leitão: 29% (+2)

André Fernandes: 19% (=)

Capitão Wagner: 19% (-3)

José Sarto: 17% (+2)

Pardos

André Fernandes: 27% (-1)

Evandro Leitão: 24% (+6)

Capitão Wagner: 20% (-2)

José Sarto: 12% (-6)

Brancos

André Fernandes: 32% (+10)

Evandro Leitão: 23% (+3)

José Sarto: 23% (+6)

Capitão Wagner: 10% (-15)

Levantamento entrevistou 826 pessoas, com idades a partir de 16 anos, entre os dias 22 e 24 de setembro em Fortaleza. Pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número CE-06915/2024.

