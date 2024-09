Rejeição a Wagner e André aumenta, a de Sarto e Evandro fica estável

A pesquisa é divulgada a 11 dias do primeiro turno da eleição para prefeito. Esta é a quarta rodada de pesquisa Datafolha, a terceira após o início oficial da campanha eleitoral e a primeira após o começo do horário eleitoral de rádio e televisão

A rejeição de Sarto ficou estável, em 38%. Mesmo percentual dos que afirmam não votar de jeito algum em Capitão Wagner. O índice do candidato do União Brasil cresceu 6 pontos percentuais e chegou também a 38%.

A pesquisa foi contratada pelo O POVO e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número CE-06915/2024.

O Datafolha entrevistou 826 eleitores nos dias 23 e 24 de setembro. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O índice de confiança aponta a chance de o resultado da pesquisa estar dentro da margem de erro estimada.

Como o Datafolha escolheu quem seria entrevistado?

A seleção de quem responderia ao questionário foi feita em duas etapas. Primeiro, foram sorteadas as regiões e os bairros que fizeram parte da amostra. No segundo momento, foram sorteados os pontos de abordagem onde foram feitas as entrevistas.

Por fim, os entrevistados foram selecionados aleatoriamente para responder ao questionário, de acordo com cotas de sexo e faixa etária, de acordo com os dados fornecidos por TSE (agosto/2024), IBGE (PNAD 2023 e Censo 2022) e dados primários de outros levantamentos do instituto.

A eleição para prefeito de Fortaleza em 2024

As eleições para prefeito e vice-prefeito dos municípios brasileiros ocorre em 6 de outubro. Se nenhum candidato obtiver 50% dos votos mais 1, haverá segundo turno em Fortaleza, no dia 27 de outubro.