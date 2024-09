Fortaleza: veja repercussão entre os candidatos após pesquisa Datafolha para prefeito

ANDRÉ Fernandes, Capitão Wagner, Evandro Leitão e José Sarto Crédito: Montagem O POVO

"O primeiro sentimento é de gratidão. Eu queria agradecer a cada pessoa que tem ido livremente, gratuitamente, aos nossos eventos de campanha e ajudado o fortalezense a conhecer mais da nossa candidatura e de nossas propostas", destacou em nota. E completou: "Eu também vejo como uma confirmação de que o fortalezense quer uma campanha propositiva e alegre. Sou o único candidato que não usou a TV para atacar ninguém e, quando fui atacado, acabei crescendo mais ainda em todas as pesquisas". O candidato também vê o resultado da pesquisa como "combustível" para si e para sua militância, com objetivo de trabalhar mais até o dia da eleição, em 6 de outubro.

Já Evandro Leitão, que está com 25% e cresceu seis pontos percentuais, pediu aos apoiadores para "intensificar" os trabalhos na campanha, além de chamar a pesquisa de "grande notícia". "Time do treze, mais uma grande notícia agora. Saiu a pesquisa, estamos empatados tecnicamente com o outro candidato bolsonarista, portanto vamos para cima, vamos pedir voto cada vez mais. Intensificar os trabalhos para que a gente possa chegar no dia 6 de outubro com a grande vitória para a população fortalezense", afirmou em áudio para apoiadores. Capitão Wagner, que está com 17% e teve queda de seis pontos percentuais, analisou um possível cenário para o segundo turno e afirmou que é o "único" a vencer o PT no pleito.

“Importante destacar que somos a única opção pra vencer o PT no segundo turno. Se o eleitor quer mudança, a segurança é votar 44", disse, em nota. O POVO entrou em contato com o prefeito e candidato à reeleição, José Sarto (PDT), mas não obteve retorno até o momento. Essa matéria será atualizada caso o candidato dê retorno. Confira o resultado da pesquisa: A quarta pesquisa Datafolha sobre a eleição para prefeito de Fortaleza mostra André Fernandes e Evandro Leitão em continuidade na tendência de crescimento e se distanciando dos adversários, que seguiram em queda. Os candidatos do PL e do PT lideram as intenções de voto e estão em vantagem para chegar ao segundo turno, conforme o Datafolha. A pesquisa é contratada pelo O POVO. Veja os números:

Intenção de voto estimulada André Fernandes (PL):27% (+2)

Evandro Leitão (PT): 25% (+6)

Capitão Wagner (União Brasil): 17% (-6)

José Sarto (PDT): 15% (-3)

Eduardo Girão (Novo): 4% (+2)

Técio Nunes (Psol): 1% (=)

Zé Batista (PSTU): 0 (=)

George Lima (Solidariedade): 0 (=)

Em branco/nulo/nenhum: 7% (=)

Não sabe: 3% (=) Números entre parênteses indicam a variação das intenções de voto entre a pesquisa de 11 a 13 de setembro e a atual, entre 23 e 24 de setembro Chico Malta (PCB) não foi citado. André Fernandes teve oscilação positiva de 2 pontos percentuais e alcançou 27% das intenções de voto. Evandro Leitão cresceu 6 pontos percentuais e tem 25%. André e Evandro estão tecnicamente empatados.