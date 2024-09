Veja todas as pesquisas até aqui sobre eleição de prefeito em Fortaleza

Os números têm semelhanças, mas também diferenças importantes. Confira abaixo todas as pesquisas divulgadas sobre a eleição em Fortaleza até agora.

Faltam dez dias para o primeiro turno das eleições e pesquisas importantes têm sido publicadas sobre a disputa para prefeito de Fortaleza . Na terça-feira, 24, saiu a pesquisa AtlasIntel . Na quarta-feira, 25, O POVO divulgou pesquisa Datafoha . No mesmo dia, houve a veiculação também da pesquisa Quaest .

​

Agregador de pesquisas

Para ajudar a se localizar no meio de tantas pesquisas, O POVO disponibiliza agregador de pesquisas eleitorais. Acesse aqui

Dados analisados do agregador



​

A ferramenta reúne os dados de intenções de voto de todas as pesquisas eleitorais de Fortaleza, Caucaia, Juazeiro do Norte, Crato e Sobral, de todas as capitais nordestinas e ainda de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Belém.

Além da compilação de dados, o agregador de pesquisas do O POVO oferece visualização detalhada das tendências eleitorais.