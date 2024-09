Pesquisa Quaest Fortaleza: André, 25%; Evandro, 23%, Wagner e Sarto, 18%

Na disputa pela Prefeitura de Fortaleza, o candidato André Fernandes (PL) acumula 25% das intenções de voto na terceira rodada da pesquisa realizada pelo Instituto Quaest, contratada e divulgada nesta quarta-feira, 25, pela TV Verdes Mares. Evandro Leitão (PT) tem 23% do eleitorado. Em seguida, aparece Capitão Wagner (União Brasil) com 18%; e José Sarto, com 18%.

Pesquisa estimulada

O levantamento foi realizado entre os dia 22 e de 24 setembro em Fortaleza e contou com 900 entrevistados. Com índice de confiança de 95%, a pesquisa registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o número CE-08490/2024, tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

A eleição para prefeito de Fortaleza em 2024

As eleições para prefeito e vice-prefeito dos municípios brasileiros ocorrem em 6 de outubro. Se nenhum candidato obtiver 50% dos votos mais 1, haverá segundo turno em Fortaleza, no dia 27 de outubro.