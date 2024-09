TSE determina eleição indireta em Coreaú; decisão é a 2ª envolvendo cidade cearense neste mês

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu, por unanimidade, nesta terça-feira, 17, pela realização imediata de eleições indiretas, devido as cassações dos diplomas do prefeito, Edézio Sitonio (PSB) e da vice-prefeita

No caso de Coreaú, o o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu, por unanimidade, nesta terça-feira, 17, pela realização imediata de eleições indiretas, devido às cassações dos diplomas do prefeito Edézio Sitonio (PSB) e da vice-prefeita Érika Frota.

Com isso, novos representantes do Executivo serão escolhidos de forma indireta, pela Câmara Municipal, já que ocorre vacância dos cargos a menos de seis meses do fim do mandato. Os novos gestores assumem até 31 de dezembro deste ano, já que no próximo dia 6 de outubro ocorrem eleições municipais para escolher novos nomes que assumem a gestão a partir de janeiro de 2025.

Apesar da inelegibilidade, Edezio concorre à reeleição em 2024 e na plataforma Divulgacand Contas, da Justiça Eleitoral, sua candidatura ainda aparece como apta para o pleito deste ano. O prefeito foi às redes sociais após a decisão do TSE para se manifestar sobre o caso.