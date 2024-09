Juazeiro do Norte: quem está por trás das candidaturas de Glêdson Bezerra e Fernando Santana

Glêdson Bezerra e Fernando Santana travam confronto no pelotão de cima da disputa, com vantagem numérica para o atual prefeito. Eles têm alianças políticas de diferentes perfis

O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), e o principal opositor, Fernando Santana (PT), travam disputa acirrada no pelotão de cima pelo comando político da principal cidade do Interior. As alianças políticas dos candidatos têm tamanhos e, principalmente, perfis diferentes. Fernando tem 12 partidos consigo; Glêdson, nove. O atual vice-prefeito de Juazeiro, Giovanni Sampaio (PSB), foi peça relevante para a formação da ampla aliança de Fernando, ao romper com Glêdson e manter-se aliado do grupo liderado por pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT), com quem tem notória proximidade.

A principal conselheira de Glêdson Bezerra é a mãe, Elizabeth Oliveira (Republicanos), responsável por introduzi-lo na política. Outro nome importante por trás da candidatura de Glêdson é Fernando Torres, o Fernandão. Ele é ex-presidente do Podemos e está com Gledson nas agendas com frequência. Fernandão ganhou a confiança do gestor ao lhe dar o Podemos, em 2020, para que concorresse ao cargo que hoje ocupa.

O ex-prefeito Arnon Bezerra é um dos principais mentores de Fernando. Arnon acompanha o candidato do PT nas entrevistas e lhe transmite instruções entre um bloco e outro. Em alguns momentos, na forma de bronca. Irmão de Arnon e outro ex-prefeito, Luiz Ivan Bezerra também tem importância nos bastidores da candidatura petista. É, inclusive, coordenador da campanha. Ivan tem fácil tráfego em todos os campos ideológicos da cidade do Cariri, o que lhe confere relevância sobretudo numa aliança com partidos e lideranças de traços divergentes.